Oppositiopuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat vaativat, että pääministerin on annettava ilmoitus eduskunnalle sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annettavan vastineen keskeisistä linjauksista, SDP tiedottaa.

Tiedotteen mukaan hallituksen valitsema menettelytapa ei ole julkinen, joten prosessin avoimuutta tulisi lisätä muilla tavoin. Oppositioryhmien puheenjohtajien mielestä on tärkeää, että eduskunta voi keskustella kaikesta tiedosta, joka on annettavissa.

STT