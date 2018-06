”Kestämme sen, että emme ole kaikesta samaa mieltä” – Orpo odotetusti jatkokaudelle

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on valittu jatkokaudelle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Orpolle ei ilmaantunut Turun puoluekokouksessa tehdyssä valinnassa haastajia.

Orpo nauttii kokoomuksen kenttäväen keskuudessa laajaa luottamusta, vaikka puolueen johtamistapaa on myös arvosteltu kokoomuksen eduskuntaryhmässä.

Orpo pitää tänään iltapäivällä linjapuheen, jossa hänen odotetaan puhuvan muun muassa verotuksesta ja sen keventämisestä.

Kokoomuksen katseet ovat jo vahvasti ensi kevään eduskuntavaaleissa, joissa puolue valmistautuu kilpailemaan pääministeripuolueen paikasta SDP:n kanssa. Ensi keväänä pidetään myös eurovaalit ja vuoden sisällä mahdollisesti myös maakuntavaalit.

Orpo sanoi ehdokaspuheessaan, että kokoomus on joukkue, jota omatkin voivat kolhia.

– Me olemme joukkue, joka kestää sen, että emme ole kaikesta samaa mieltä. Meitä ei lommoille saa.

Orpon puolesta pidettiin neljä lyhyttä kannatuspuheenvuoroa, joissa häntä kehuttiin innostavaksi ja kuuntelevaksi johtajaksi. Laajempaa keskustelua asiasta ei käyty, koska yhtään vastaehdokasta ei ollut.

Kokoomuksen jättänyt kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo on arvostellut Orpoa autoritäärisestä johtamistyylistä. Kokoomuksen kentällä Harkimon näkemys ei ole saanut juuri tukea. Orpon vahvuutena pidetään sitä, että hänellä on pitkä kokemus myös puolueen järjestötyöstä.

Turkuun Orpoa tukemaan on tulossa myös Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb (kok.), joka joutui väistymään kokoomuksen puheenjohtajan paikalta hävittyään Orpolle Lappeenrannan puoluekokouksessa kaksi vuotta sitten.

STT

