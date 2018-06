Orpo: Sote on kieltämättä sekavassa vaiheessa

Sote-uudistuksen tilanne näyttäytyy sekavana, myöntää kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Orpo saapui ennen puolta päivää Turkuun kokoomuksen puoluekokoukseen, jossa sote-aiheelle on varattuna oma keskustelutilaisuus. Alma Median tuoreen kyselyn mukaan vain vajaa kolmannes kokoomuksen kannattajista toivoo eduskunnan hyväksyvän sote-uudistuksen.

Mahdollisista eriävistä sote-näkemyksistä huolimatta kokoomus on puolueena yhtenäinen, Orpo vakuutti STT:lle ennen puoluekokouksen alkua.

Sote-esitysten etenemisen aikatauluun eduskunnassa Orpo ei ota kantaa. Hänen mukaansa peruslakivaliokunnan lausunnon jälkeen tehtävänä on suuri työmäärä sekä hallituksessa, virkamiehillä että uudella valiokuntakierroksella.

Aikataulu, siinä ohessa sote-käsittelyn mahdollinen siirtyminen syksylle, varmentuu Orpon mukaan ensi viikolla.

STT