Osa Teatterikorkeakoulun väestä vaatii ohjaajantyön lehtorin potkujen perumista

Joukko Teatterikorkeakoulun opettajia, tutkijoita ja tohtoriopiskelijoita vaatii ohjaajantyön lehtorin erottamisen perumista. Vaatimus esitetään 38 ihmisen allekirjoittamassa vetoomuksessa, joka on lähetetty Taideyliopiston johdolle ja dekaani Maarit Ruikalle. Allekirjoittajat kertovat asiasta tiedotteella.

Teatterikorkeakoulun lehtori Eero-Tapio Vuori irtisanottiin kesäkuun alkupuolella. Potkuista alun perin kertoneen Teatteri&Tanssi-lehden mukaan irtisanomisen syy liittyy kursseihin, joilla Vuori on auttanut opiskelijoita tutustumaan rituaaleissa käytettäviin huumaaviin aineisiin. Lehti kertoi, että irtisanomisen perusteet viittaavat opetukseen Ritualistinen teatteri ja esitystaide -kurssilla sekä ohjeisiin, joita Vuori on antanut opiskelijoille, kun he ovat matkustaneet Etelä-Amerikkaan rituaaleja tutkimaan.

Allekirjoittajat kertovat, että pitävät lehtorin erottamista hätiköitynä ja perusteettomana. He vaativat tapauksen uudelleenkäsittelyä ja Taideyliopiston Eettisen toimikunnan ja alan asiantuntijoiden osallistamista prosessiin. He vaativat myös perusteellista, avointa ja kriittistä keskustelua selkeämpien yhteisten sääntöjen muodostamiseksi.

– Tilanteeseen liittyvät kysymykset ovat valtavia ja Teatterikorkeakoululle keskeisiä: ne koskevat yhtä lailla pedagogista vastuuta, työntekijän oikeuksia ja akateemista vapautta. Meidän on yhteisönä voitava keskustella näistä asioista avoimesti ja ilman pelkoa, vetoomuksessa sanotaan tiedotteen mukaan.

Vetoomuksen mukaan irtisanomispäätöksen taustalla on yhden opiskelijan viime keväänä tekemä valitus. Allekirjoittajat pitävät irtisanomisprosessin ongelmana muun muassa sitä, että irtisanomisperusteissa mainitulla kurssilla opettanutta toista opettajaa tai kurssin muita opiskelijoita ei kutsuttu kuultavaksi.

STT

