Pääministerikisa kiristyy

Tuore mielipidemittaus kertoo, että kilpailu pääministeripaikasta kiristyy. Eduskuntavaaleihin on aikaa vajaa vuosi, ja kolmen suuren puolueen kannatusluvut lähestyvät toisiaan.

Ylen gallupissa kärkipaikkaa pitää SDP 20 prosentin kannatuksella. Kokoomuksen suosio on laskenut 19,3 prosenttiin. Nyt myös päähallituspuolue keskusta on saanut myötätuulta taakseen ja lähestyy kärkikaksikkoa 17,6 prosentin kannatuksella.

Kolmen suuren kannatukset ovat niin lähellä toisiaan, että suurimmaksi puolueeksi voi seuraavissa vaaleissa nousta kolmikosta mikä tahansa. Antti Rinne (sd.), Petteri Orpo (kok.) ja Juha Sipilä (kesk.) taistelevat tasaisissa asetelmissa pääministerin paikasta.

SDP:n kärkipaikka ei ole uutinen. Yllättävää on ehkä se, että ero hallituspuolueisiin on näin pieni. Edes Rinteen tarjoamat eläkelupaukset eivät tuoneet lisää nostetta kannatuslukuihin.

Parhaiten SDP:tä auttaa hallituspuolueiden vaikea sote-vääntö. Oppositiojohtajan ei tarvitse tehdä itse juuri mitään, kun hallitus kantaa kasvun eväät tarjottimella.

Erityisen vaikea sote-uudistus on kokoomukselle, mikä näkyy kannatusluvuissa. Soten loppusuoralla näyttää, että keskusta on saamassa maakuntahallituksen, kun taas kokoomukselle tärkeät tavoitteet ovat sulamassa pois.

Pettymys on kuulunut kokoomusedustajien irtiotoissa ja kommenteissa. Puheenjohtaja Petteri Orpo puolustaa vielä hallituksen yhteisiä tavoitteita, mutta kuohunta puolueen sisällä jatkuu.

Keskustalle taas sote-tavoitteiden toteutuminen näyttää palauttaneen kannattajien luottamusta.

Hallituspuolue sinisten suosio on edelleen surkea. Kuukausimittaukset piirtävät tasaista viivaa kaikkien muiden eduskuntapuolueiden alapuolella.

Salossa toukokuussa vieraillut sinisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini kertoi tekevänsä omat ratkaisunsa syksyllä. Pöydällä ovat eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit ja kansainväliset tehtävät.

Mielenkiintoinen työ ulkomailla saattaa viedä voiton, sillä kotimaan politiikassa edessä olisi taas uuden pienpuolueen rakentaminen lähes nollatilanteesta.