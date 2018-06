Paavi pyysi suuryrityksiä kamppailemaan ilmaston lämpiämistä vastaan

Paavi Franciscus pyytää suuria öljy- ja kaasuyhtiöitä noudattamaan Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimusta, jotta maailman köyhiä pystytään suojelemaan ilmaston lämpiämiseltä. Paavi otti asiaan kantaa tavatessaan teollisuuden edustajia Vatikaanissa lauantaina.

Franciscuksen mukaan on levottomuutta herättävää, että hiilidioksidipäästöt ja kasvihuonekaasujen tasot ovat edelleen ”hyvin korkeita” kaksi ja puoli vuotta Pariisin ilmastosovun saavuttamisen jälkeen.

– Vielä huolestuttavampaa on se, että uusien fossiilisten polttoaineiden esiintymien etsintä jatkuu. Sivilisaatio tarvitsee energiaa, mutta energia ei saa tuhota sivilisaatiota, paavi jyrisi.

Franciscus myös tähdensi, että ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivät pahimmin köyhät.

Paavi Franciscus on jo pitkään pitänyt ilmastonmuutosta eräänä keskeisistä teemoistaan.

