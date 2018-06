Paha paikka

REIMA SUOMI. Matkailijalle suositellaan nykyään mitä eksoottisimpia lomakohteita. Vaihteeksi lienee syytä tarjota lista paikoista joihin ei kannata mennä. Onneksi näitä ei matkaoppaista löydä. Lista muistuttaa myös, että vaikka kotikulmilla jokin ehkä olisi huonosti, ei ihan pohjalla ehkä siltikään olla.

Parhaiten tiedossa lienee Taru Sormusten Herrasta -spektaakkelin Mordor. Mordor on aina se epäilyttävä naapuri. Mordor on löytänyt tiensä myös Fingerporin naapurikaupungiksi. Jokaisen paikan vierestä löytyy varmasti se epäilyttävä Mordor.

Houkutteleva ei myöskään ole Korriban, ja Tähtien Sodan Sith-kansan syntykoti. Korribanin tärkein nähtävyys on Mustien lordien laakso. Ihan heti tuonne ei ehkä tule lähdettyä, sillä Korriban sijaitse Horusetin aurinkokunnassa.

Pandæmonium ei myöskään ole kovin houkutteleva vierailupaikka. Kyseessä on helvetin pääkaupunki, jonka John Milton esitteli runossaan Paradise Lost. Pandæmonium on myös kirvoittanut monet kuvataiteilijat luomaan eeppisiä teoksia tästä mielikuvitusta kutkuttavasta paikasta.

Raamatun varoittavia esimerkkejä ovat Sodoma ja Gomorra. Vanhan testamentin mukaan Jahve hävitti nämä kuolleen meren liepeillä olleet kaupungit niiden paheellisuuden ja turmeluksen vuoksi. Sittemmin niiden nimet ovat tulleet symboleiksi turmeltuneille paikkakunnille, joita maailmassa toki riittää.

Norjassa on Trondheimin liepeillä on pieni idyllinen Hellin kunta. Tällä kohdalla nimeä ei pidä pelästyä, mitään tietoa helvetistä ei ole. Upeat merelliset maisemat siivittävät kunnan 1 500 asukkaan arkea. Tämä on ihan suositeltava turistikohde, vaikka hinnat saattavat osin ollakin helvetillisiä.

Myös Macondoa lähtisin kyllä etsimään. Vaikka paikka ei kaikin puolin olekaan aivan viehättävä, tämä kuvitteellinen eteläamerikkalainen kylä, johon Gabriel García Márquezin legendaarinen romaani Sadan vuoden yksinäisyys pääosin sijoittuu, kuulostaa mielenkiintoiselta ja näyttäytyy monipuolisena myös Márquezin muussa tuotannossa.

USA:sta voisi etsiä myös Yoknapatawphan piirikuntaa, johon useat Faulknerin teokset sijoittuvat. No, onhan toki vielä jäänyt vierailu Fingerporiinkin tekemättä.

Maailmassa julkaistaan jatkuvasti listoja maailman epäviihtyisimmistä kaupungeista. Listalla nousevat esiin tietysti epävakaassa tilanteessa, esim. sota, akuutisti olevat kaupungit kuten Damaskos.

Kestosuosikkeja huonojen kaupunkien listalla ilman mitään akuuttia syytä ovat esim. Pakistanin suurin ja maailman neljänneksi suurin kaupunki Karachi ja Bangladeshin pääkaupunki Dhaka sekä Algerian pääkaupunki Algiers. Eurooppa ei onneksi näillä listoilla komeile, mutta silloin tällöin kyseenalaista huomiota toki saa Kiovan kaupunki.

Suomi on tunnettu kauhealta kuulostavilta paikannimistään. Kauhukseni kuulin viime matkallani, että Kilpisjärven ihanassa maisemassa oleva pieni saari on Raatosaari, sinne vietiin kelirikon aikana ruumiit menneinä aikoina.

Aivan kauheita paikannimiä en kehtaa tässä edes toistaa, mutta välisarjassakin toki löytyy: Pölhö, Pöljä, Kökkö, Puutteenperä, Horo.

Löytyypä oikeasti myös se legendaarinen paikka Hunninko, jossa useimmat ovat. Eipä nimi paikkaakaan pahenna: voivat kaikki olla oikein mukavia vierailukohteita.

Kirjoittaja on tietojärjestelmätieteen professori.