Paimion parantola tuli myyntiin – ostaja yritetään löytää syksyyn mennessä

Paimion parantola on tullut myyntiin. Alvar Aallon suunnittelema, suojeltu rakennuskokonaisuus myydään tarjousten perusteella.

Parantolan omistaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, joka on jo aikaisemmin strategiassaan päättänyt luopua paikasta.

Parantolan markkinoinnista ja myynnistä vastaa Turun seudun OP kiinteistökeskus. Sen mukaan ostaja pyritään löytämään syksyyn mennessä.

Paimion parantolassa järjestetään torstaina 7.6. kello 15-19 avoin kohde-esittelytilaisuus, jolloin on mahdollisuus tutustua alueeseen ja myynnissä oleviin rakennuksiin. Rakennuksiin on rajoitettu pääsy, mutta kiinteistönvälittäjät ovat paikalla kertomassa kaikista kohteista.

TARJOUKSIA otetaan vastaan 23.8. saakka. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.

Uuden omistajan tulee noudattaa kohdetta koskevaa valtioneuvoston suojelupäätöstä, muistuttaa myyjä. Paimion parantolassa toteutettavien muutostöiden tulee olla sopusoinnussa alkuperäisen toiminnan ja rakennustaiteellisen arvon kanssa.

Parantolan rakennusten pinta-ala on yhteensä runsaat 15 000 neliömetriä. Kiinteistön tontin pinta-ala on kaikkiaan noin 6 hehtaaria.

Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki näkee mielellään parantolan alueen kehittyvän.

– Parantolan alue on osa paimiolaista identiteettiä ja olemme alueesta ylpeitä. Kaupunki haluaakin tehdä tiivistä yhteistyötä tulevan toimijan kanssa, Jussinmäki kertoo välittäjän tiedotteessa.

ALVAR AALTO suunnitteli rakennuksen vuosina 1929-1933. Kyseessä on arkkitehdin kansainväliseen läpimurtoon nostanut funktionalismin merkkirakennus.

Arkkitehtuurista kiinnostuneet matkailijat poikkeavat edelleen Paimiossa ihastelemassa Unescon maailmanperintöluetteloon ehdokkaana oleva kohdetta.

Alvar Aalto suunnitteli Paimion parantolaan parantumista edistävän ympäristön.

VARSINAIS-SUOMEN sairaanhoitopiiri lopetti toimintansa tiloissa kesäkuussa 2015.

Tällä hetkellä parantolassa on vuokralaisena Lasten ja nuorten kuntoutussäätiö, joka on osa Mannerheimin lastensuojeluliittoa. Sen käytössä on suunnilleen puolet tiloista.

Osa parantolasta on ollut viime vuosina tyhjillään.

Alvar Aallon suunnittelemassa parantolassa hoidettiin tuberkuloosipotilaita 1960-luvulle asti. Sen jälkeen se toimi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin keuhko- ja sisätautisairaalana. Siellä oli myös laboratoriopiste.

SAIRAANHOITOPIIRI myi keväällä parantolaan kuulunutta metsää vanhan sairaalan ympäriltä. Metsämaat osti paimiolainen maanomistaja. Hän on vähän aikaa sitten hakenut maisematyölupaa puiden hakkuille.

Metsiä tarjottiin myös Paimion kaupungille, mutta se ei käyttänyt etuosto-oikeuttaan.

PARANTOLA on mukana toukokuussa 2018 avatussa visit.alvaraalto.fi -matkailureitistösivulla.

Kesällä 2018 avoimia, noin puolitoista tuntia kestäviä yleisöopastuksia järjestetään lauantaisin kello 10 ja sunnuntaisin kello 16.