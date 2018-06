Paimion Rastin vimmattu kiri Jukolan viestissä tuotti kolmannen sijan

Paimion Rasti sijoittui kolmanneksi lauantai-iltana käynnistyneessä ja varhain sunnuntaiaamuna päättyneessä suunnistuksen massaviestitapahtumassa Lahti-Hollola Jukolassa. Kyseessä on PR:n kautta aikain paras sijoitus Jukolan viestissä. Ennen tätä PR on on ollut parhaimmillaan viides. Tuo tapahtui vuonna 2010.

Hollolan Hälvälän suppamaastossa käydyn seitsenosuuksisen kisan vei nimiinsä tamperelainen Koovee. Toinen oli ruotsalaisseura IFK Göteborg, joka oli voittanut kaksi viimeistä Tiomila-viestiä ja viime vuoden Joensuu-Jukolan.

PR:n seitsikossa suunnistivat Daniel Stenlund, Jesse Laukkarinen, Fredric Portin, Vili Niemi, Bartosz Pawlak, Frederic Tranchand ja Olav Lundanes. PR:n asetelmat olivat hankalat toisen osuuden jälkeen, kun lamppuongelmista kärsinyt Laukkarinen tipahti sijalle 71. Tästä alkoi kuitenkin PR:n seuraavien viestinviejien vimmattu kiri, joka huipentui lopulta palkintopallisijaan. Viime vuonna Joensuussa PR oli seitsemäs.

Kooveen voittomarginaali IFK Göteborgiin oli liki viisi minuuttia. PR jäi Kooveesta puolestaan miltei yhdeksän minuuttia.

Ensi vuoden Jukola kilpaillaan Kangasalla.