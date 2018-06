Patria-vyyhdestä tuttu Janez Jansa tekee paluuta valtaan Sloveniassa

Sloveniassa järjestetään tänään parlamenttivaalit, joissa voittoa povataan nykyiselle oppositiolle. Ennenaikaisiin vaaleihin päädyttiin, kun pääministeri Miro Cerar erosi maaliskuussa.

Kaksimiljoonaisen Slovenian talous on ollut viime vuodet hyvässä kasvussa, mutta se ei ole auttanut hallitusta suosionsa säilyttämisessä.

Mielipidekyselyiden perusteella parlamentin suurimmaksi ryhmäksi on nousemassa entisen pääministerin Janez Jansan demokraattinen puolue SDS. Asiantuntijoiden mukaan Jansalla voi olla vaikeuksia löytää hallituskumppania enemmistön saamiseksi kokoon. Hän itse kuitenkin uskoo ”puhelimen alkavan soida” kunhan äänestystulos on selvillä.

Jansa muistetaan myös Suomessa, sillä hänet tuomittiin vuonna 2013 vankeuteen lahjuslupauksen hyväksymisestä Slovenian ja Patrian aiemmin tekemässä panssariajoneuvokaupassa. Sittemmin tuomio kumottiin ja palautettiin uuteen käsittelyyn alempaan oikeusasteeseen. Se totesi asian vanhentuneeksi, ja Jansa vapautui syytteistä.

”Pelkojen kylvämistä”

Nyt päättyneessä vaalikampanjassa Jansa on ratsastanut maahanmuuton vastustamisella. Monen ärsytykseksi hän on saanut voimakasta taustatukea Unkarin maahanmuutto- ja EU-vastaiselta pääministeriltä Viktor Orbanilta. Orban jopa osallistui SDS:n puoluekokoukseen ja sanoi puolueen voiton varmistavan Slovenian kansan eloonjäämisen.

– Pelkojen kylväminen ja naapurimaan pääministerin tuominen sekaantumaan vaaleihimme on ylittänyt kaikki rajat, sanoo koomikosta poliitikoksi ryhtynyt Marjan Sarec.

Järjestelmän vastaiseksi luonnehdittu Sarecin LMS-puolue on nousemassa parlamentin toiseksi suurimmaksi ryhmäksi. Se torjuu kaiken yhteistyön Jansan SDS:n kanssa.

Jansa taas on puolustanut järkkymättä linjaansa.

– (Pakolais)politiikkansa ansioista Unkari on turvallinen maa, kun taas Belgia ei väärän politiikkansa vuoksi ole, Jansa tviittasi hiljattain.

Ex-pääministeri Cerarin oman puolueen kannatus on selvästi alle 10 prosentissa.

Äänestys Slovenian vaaleissa päättyy kello 20 Suomen aikaa ja ensimmäisiä tuloksia odotetaan pian sen jälkeen.

