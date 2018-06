Penkki rohkaisee iäkästä kävelylle

Ikääntyvien on tärkeää välttää liikkumattomuutta, jotta toimintakyky säilyisi iän karttuessa. Liikuntakyky säilyy vain liikkumalla, ja arjen askareet ovat hyvä keino ylläpitää toimintakykyä.

Hyötyliikunta kuten kauppaan käveleminen on olennaisessa roolissa vanhusten kunnon ja mielenvirkeyden ylläpitämisessä.

Yli kymmenen prosenttia salolaisista on täyttänyt 75 vuotta. Iän myötä kaatumisriski ja tapaturmavaara kasvavat, koska tasapaino heikkenee ja reaktionopeus hidastuu.

Iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen on edistänyt kotona asuvien ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia ja itsenäistä suoriutumista lisäämällä muun muassa liikuntaryhmiä ikäihmisille, joiden toimintakyky on alkanut heiketä. Kaikki eivät kuitenkaan tunne vetoa liikuntaryhmiin, mutta omaehtoinen hyötyliikunta on hyvä vaihtoehto.

Lihakset pysyvät kunnossa vain käyttämällä. Liikuntakyvyn heikentyminen lisää palvelujen tarvetta ja on toiseksi suurin syy joutua laitoshoitoon. Liikunta pitää yllä tasapainokykyä, lihasvoimaa, liikkuvuutta ja notkeutta. Ulkoilu virkistää mieltä, ja fyysinen rasitus parantaa unen laatua.

Salossa kaupungin puistonpenkit on kevään aikana sijoitettu entisille paikoilleen jokirantaan, puistoihin, leikkikentille ja pyöräteiden varsille.

Sijoittelussa ei ole huomattu ajatella vanhusten liikuntamahdollisuuksien parantamista. Eläkeläisten mielestä penkkejä on yleisesti liian vähän, ja penkkien lisääminen kannustaisi ikäihmisiä liikkumaan.

Iäkkäillä ihmisillä liikkumisen epävarmuus ja liikkumiskyvyn ongelmat johtuvat usein heikentyneestä jalkojen lihasvoimasta ja tasapainosta. Kauppaan ei uskalla lähteä, jos tietää, ettei matkan varrella pääse istahtamaan.

Penkkien määrän lisääminen lisäisi olennaisesti vanhusten liikkumismahdollisuuksia. Jokaisessa kunnassa olisi syytä harkita niiden hankkimista.

Mitä helpommaksi vanhusten liikkeelle lähtö tehdään, sitä paremmassa kunnossa he pysyvät, ja asuinkunta säästää hoitokuluissa.