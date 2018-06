Pentagon suunnittelee tilapäisiä leirejä siirtolaisille kahteen armeijan tukikohtaan

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon aikoo rakentaa tilapäisiä leirejä siirtolaisille kahteen armeijan tukikohtaan. Asiasta kertoi sunnuntaina puolustusministeri James Mattis.

Asiasta uutisoi muun muassa CNN, jonka mukaan Mattis kertoi kotimaan turvallisuudesta vastaavan viraston pyytäneen Pentagonia rakentamaan majoitustilat. Mattisin mukaan yksityiskohtia edelleen pohditaan. Mattis ei esimerkiksi kertonut, mihin tukikohtiin majoituspaikkoja aiotaan rakentaa.

CNN:n mukaan viranomaiset ovat kiertäneet armeijan tukikohtia Texasissa ja Arkansasissa etsiessään sopivia kohteita.

Mattis kommentoi asiaa matkallaan kohti Kiinaa, Etelä-Koreaa ja Japania.

Trump haluaisi passittaa paperittomat pois ilman oikeudenkäyntiä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi puolestaan Twitterissä sunnuntaina, että rajan luvatta ylittäneet paperittomat pitäisi palauttaa lähtöpaikkaansa suoraan ilman oikeudenkäyntiä. Hänen mielestään tulijat pitäisi passittaa saman tien takaisin sinne, mistä he ovat tulleet.

Yhdysvaltojen perustuslaki turvaa perusihmisoikeudet kaikille riippumatta siitä, ovatko he maassa laillisesti. Lakia on ollut tapana tulkita niin, ettei paperittomia saa palauttaa ilman oikeudenkäyntiä.

