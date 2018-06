Perustuslakiasiantuntija Lavapuro STT:lle: Epärealistista saada sote eduskunnan äänestykseen ennen lomia

Perustuslakiasiantuntija, Turun yliopiston julkisoikeuden professori Juha Lavapuro pitää epärealistisena, että sote-lait saataisiin hallituksen tavoitteiden mukaisesti eduskunnan äänestykseen ennen kesälomia.

Perustuslakivaliokunta sai perjantaina valmiiksi pitkään odotetun lausuntonsa soten valinnanvapauslaista ja vaati siihen useita muutoksia.

Lavapuro arvioi työtä valinnanvapauden rukkaamisessa olevan sen verran paljon, että uudistuksen saaminen suureen saliin ennen kesälomia on hankalaa.

– Sitä minä pidän aika epärealistisena. Voihan ihmeitä tapahtua, mikään ei ole mahdotonta, Lavapuro sanoi STT:lle.

Lain hyväksymisen ajankohdalla on merkitystä esimerkiksi tulevien mahdollisten maakuntavaalien ajankohdan kannalta.

Lavapuro näkee, että esimerkiksi perustuslakivaliokunnan edellyttämä valinnanvapauden vaiheistus vaatii eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalta paljon lainvalmistelutyötä. Hän myös muistuttaa, että lakiesitys pitää vielä palauttaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan tekemien korjausten jälkeen perustuslakivaliokunnalle.

– Perustuslakivaliokunta järjestää sitten uuden asiantuntijakuulemiskierroksen. Siinä pitää varata aikaa valmistautumiselle ja kuulemiselle, ja sen jälkeen valiokunta kirjoittaa taas b-lausunnon. Ei tässä nyt ihan kauheasti päiviä jää niiden korjausten tekemiseen. Kyllä tietysti kesä jatkuu, mutta luulen että ainakin aika monet asiantuntijat lähtevät kesälomille tuossa juhannuksen aikaan.

Lavapuron mukaan perustuslakivaliokunta ei millään lailla kaatanut sote-uudistusta, vaan asetti tiettyjä puitteita sääntelylle.

– Sitten se on viime kädessä hallituspuolueiden ja poliittisen päätöksenteon asia, että halutaanko toteuttaa sellainen uudistus, minkä nämä muutokset vaativat.

STT

Kuvat: