Perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi yksimielisen sote-lausunnon ja kertoo pian sen sisällöstä

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi sote-lausuntonsa. Valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) kertoi kokouksesta poistuessaan, että lausunto on yksimielinen.

Valiokunta kertoo lausunnon sisällöstä kello 16.15 alkavassa tiedotustilaisuudessa.

Perustuslakivaliokunnan lausunto on kriittinen koko sote-uudistuksen toteutumisen ja sitä kautta myös hallituksen tulevaisuuden kannalta.

Odotus tärkeän sote-lausunnon valmistumisesta on sähköistänyt eduskuntaa tänään. Sote-uudistus on jälleen viime päivinä näyttänyt keikkuvan pahan kerran.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalta on odotettu sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevaa lausuntoa. Valiokunta on sorvannut lausuntoaan tänään jälleen aamukahdeksasta lähtien.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Lapintie ei vielä alkuiltapäivästä kokoustauolla osannut arvioida, saako valiokunta työnsä valmiiksi tänään.

– Se on mahdollista, mutta minulla ovat ennustukset menneet vähän pieleen tässä asiassa. Yritämme edelleen, Lapintie sanoi tuolloin.

Lapintie ei halunnut kommentoida, mitkä asiat venyttivät valiokunnan varhain aamulla alkanutta kokousta. Lapintien mukaan tunnelma valiokunnassa on ollut asiallinen ja perusteellinen.

Valiokunnan kokouksesta poistuneet kansanedustajat olivat erittäin lyhytsanaisia.

– Yritys on kova, Ben Zyskowicz (kok.) luonnehti valiokunnan työtä.

Paljon pelissä

Perustuslakivaliokunnan lausunnon odotetaan sisältävän pitkähkön listan lakiesitykseen vielä vaadittavista muutoksista.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoa valinnanvapaudesta odotetaan suurella mielenkiinnolla, sillä se antaa osviittaa hallitukselle tärkeän uudistuksen aikataulusta ja toteutumismahdollisuudesta.

Juuri kiisteltyä valinnanvapautta kokoomus on vaalinut sote-uudistuksessa. Jos valinnanvapaus ei etene suunnitellusti, voi olla, että koko sote-uudistuksen ja hallituksen jatko joutuu vaakalaudalle.

Sote- ja maakuntapaketti on hallituksen isoin uudistus. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on aiemmin sanonut, että soten kaatuminen johtaisi hallituksen kaatumiseen.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo puolestaan sanoi viikonloppuna, ettei kokoomuksella ole syytä tukea uudistusta, jos se ei vastaa niitä tavoitteita, joita kokoomus on sille asettanut. Kokoomuksen voi olla vaikea hyväksyä esimerkiksi isoa hölläystä maakuntien sote-menojen kattoon. Samoin vaikeaa voi olla valinnanvapauden lykkääminen kovin reippaasti nykyisestä suunnitelmasta.

Kokoomuksen riveissä tuki sotelle on murentunut kevään aikana näyttävästi, kun kaksi kansanedustajaa on ilmoittanut äänestävänsä pakettia vastaan. Lisäksi pakettiin kriittisesti suhtautuva Harry Harkimo jätti puolueen.

Toisaalta kokoomus joutuu pohtimaan sitäkin, mitkä ovat sen mahdollisuudet saada valinnanvapautta myöhemmin, jos se nyt kaataisi soten ja hallituksen.

STT

Kuvat: