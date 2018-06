Bahamalainen Deandre Ayton on koripalloliiga NBA:n tämän kesän ykkösvaraus. Phoenix Suns valitsi odotetusti Aytonin New Yorkissa pidettävän varaustilaisuuden ensimmäisellä vuorolla.

Heinäkuussa 20 vuotta täyttävä Ayton on 216-senttinen sentteri, joka pelasi Lauri Markkasen tavoin yliopistokoripalloa Arizonassa.

Markkasen seura Chicago Bulls varasi seitsemännellä vuorolla sentteri Wendell Carterin Duken yliopistosta.

STT