Phoenix valitsi bahamalaisen Aytonin NBA-varaustilaisuuden ykkösvuorolla

Bahamalainen Deandre Ayton on koripalloliiga NBA:n tämän kesän ykkösvaraus. Phoenix Suns valitsi odotetusti Aytonin New Yorkissa pidettävän varaustilaisuuden ensimmäisellä vuorolla.

Heinäkuussa 20 vuotta täyttävä Ayton on 216-senttinen sentteri, joka pelasi Lauri Markkasen tavoin yliopistokoripalloa Arizonassa. Raamikas ja atleettinen Ayton oli asiantuntijoiden papereissa odotettu ykkösvaraus. Hän kirjautti päättyneellä kaudella Arizonassa 20,1 pistettä ja 11,6 levypalloa ottelua kohden.

Phoenixille huippulupaus tulee tarpeeseen, sillä se oli päättyneellä kaudella NBA:n huonoin joukkue. Suns voitti vain 21 ottelua ja hävisi 61. Varaustilaisuuden ykkösvaraus oli Phoenixille seurahistorian ensimmäinen.

Varaustilaisuuden kakkosvuoro oli Sacramento Kingsillä, joka valitsi Duken yliopiston amerikkalaisen ison laitahyökkääjän Marvin Bagleyn. Atlanta Hawks varasi kolmantena slovenialaisen takamiehen Luka Doncicin, jonka Atlanta kauppasi Dallas Mavericksille tulevaisuuden ykköskierroksen varausvuoroa vastaan.

Markkasen seura Chicago Bulls varasi seitsemännellä vuorolla sentteri Wendell Carterin Duken yliopistosta.

STT

