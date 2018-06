Piccareta nosti kytkintä – Allen ottaa komennon FC Interissä

Mestaruusliigaseura FC Interin italialainen päävalmentaja Fabrizio Piccareta jättää tehtävänsä. Seura on purkanut valmennussopimuksen valmentajan aloitteesta.

Piccareta luopui tehtävästä, koska hän haluaa palata Italiaan.

– Syvällisen harkinnan jälkeen päätin jättää eronpyyntöni päävalmentajan tehtävästä. Päätös ei ollut helppo, mutta uskon sen olleen oikea, Piccareta kertoi seuran tiedotteessa.

– Osa tähän johtaneista syistä on henkilökohtaisia ja siksi yksityisiä, osa taas ammatillisia ja perustelua vaativia.

Valmennusvastuun ottaa Piccaretan apuvalmentaja John Allen, joka on toiminut aiemmin TPS:n ja RoPS:n vastuuvalmentajana.

Allenin apuvalmentajaksi seura nimesi Kari Virtasen.

STT

Kuvat: