Pietarsaaressa raju varastopalo, palo on kuitenkin hallinnassa

Pohjanmaalla Pietarsaaressa noin 6 000 neliömetrin kokoisessa varastorakennuksessa on syttynyt tulipalo. Päivystävän palomestarin mukaan palo on saatu hallintaan, mutta sammutustyöt kestävät pitkälle päivään.

Varastorakennuksessa on sisällä lähinnä autonvanteita ja pakkausmateriaaleja, palomestari kertoo. Hänen mukaansa palosta ei enää synny yhtä paljon sauva kuin aiemmin aamulla, jolloin pelastuslaitos varoitti runsaasta savusta.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Pukkisaarentiellä syttyneestä palosta noin neljän aikoihin aamulla.

STT

