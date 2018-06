Piiskaavat rankkasateet vaikeuttavat lasten jalkapallojoukkueen pelastamista luolasta Thaimaassa

Thaimaassa luolaan loukkuun jääneen lasten jalkapallojoukkueen pelastustyöt jatkuvat. Etsintä- ja pelastusoperaatio Chiang Rain provinssissa on jatkunut useita päiviä.

Monsuunisateiden aiheuttamien tulvien peittämästä luolasta yritetään löytää lasten jalkapallojoukkue ja heidän valmentajansa. Joukkueessa on 12 alaikäistä.

Luolassa vieraillut 11-16-vuotiaiden poikien joukkue jäi loukkuun lauantaina äkillisen tulvan vuoksi. Sadat pelastajat ovat yrittäneet poistaa tulvavesiä luolasta vesipumpuilla, mutta alueella jatkuva rankkasade on tehnyt työn tyhjäksi.

STT

