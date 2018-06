Pitkämäki telakalle – Turun keihäskisa päättyi polvivammaan

Paavo Nurmen kisojen keihäskilpailu päättyi Magnus Kirtin yllätysjuhliin ja suomalaisittain katastrofiin. Kirt voitti kilpailun Viron ennätyksellä 88,73. Tero Pitkämäki loukkasi tukijalkansa ja epäili, että vasemmasta polvesta repesi tai katkesi nivelsiteet.

– Polvi muljahti sivulle ja siinä tuntui kova kipu, Pitkämäki kertoi.

– Huonosti tässä kävi. Ei voi muuta sanoa.

Pitkämäen olemuksesta ja ilmeisestä näki, että hän oli jo hautaamassa suunnitelmiaan Berliinin EM-kisoista.

– Tuli pahaan saumaan, ja kyse on vielä tukijalasta. Sitä ei kärsi yhtään aristaa keihäänheitossa.

Pitkämäelle on tehty uran aikana yhdeksän leikkausta. Polvivaivoista hän ei ole kuitenkaan kärsinyt koskaan.

– Jalassa ei ollut etukäteen mitään tuntemuksia. Ihan normaali heitto, ja sitten tuntui muljahdus ja kipua aika lailla.

Jos vamma on paha, se uhkaa Pitkämäen uran jatkoa. Siitä hän ei kuitenkaan halunnut vielä puhua.

– Katsotaan nyt, mitä jalasta löytyy, Pitkämäki kiersi ajatuksen uran päättymisestä Turun vammaan.

Pitkämäki pääsi Turun keihäskilvan jälkeen lääkärin hoiviin. Lääkärin pikaisen tutkimuksen perusteella jalassa on polven sivusiteen revähtymä tai venähtymä.

Pitkämäki oli kilpailussa Kirtin ja kovan saksalaiskolmikon jälkeen viides tuloksella 82,41.

Oliver Helander heitti kilpailussa pitkän 87 metrin heiton, mutta astui sen yli. Hän jäi kilpailussa yhdeksänneksi, karsiutui viime kierroksilta, eikä halunnut kommentoida kilpailua urakkansa päätteeksi.

STT

