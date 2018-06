Pohjois-Korean Kim tapasi Kiinan Xin Pekingissä

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on tavannut Kiinan presidentin Xi Jinpingin Pekingissä, kertoo Kiinan valtiollinen televisio CCTV. Kim vierailee Kiinassa huomiseen saakka.

CCTV:n lähetyksessä nähtiin tänään, miten Xi isännöi Kimiä parlamenttitalossa, joka tunnetaan nimellä Mahtava kansan sali.

Tämä on Kimin ensimmäinen ulkomaanmatka sen jälkeen, kun hän tapasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viikko sitten.

Nikkei business daily -lehti kertoi, että Kim toivoo saavansa helpotusta maalle asetettuihin pakotteisiin, sillä Kim on luvannut luopua ydinaseistaan. Kimin uskotaan hakevan pakotehelpotuksiin tukea Kiinalta.

