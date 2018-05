Pohjois-Korean Kim vakuuttaa sitoutumistaan ydinaseriisuntaan

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un vakuuttaa olevansa sitoutunut riisumaan maansa ydinaseista. Kimin lausunnon välitti Pohjois-Korean valtion äänitorvena toimiva uutistoimisto KCNA.

– Kim Jong-un sanoi, että DPRK:n (eli Pohjois-Korean) tahto Korean niemimaan ydinaseriisuntaan on muuttumaton, johdonmukainen ja pysyvä, uutistoimisto kirjoitti.

Kim ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ovat mahdollisesti tapaamassa 12. kesäkuuta. Trump ehti jo kertaalleen perua tapaamisen sen jälkeen, kun Kim oli uhkaillut tapaamisen perumisella, mikäli Yhdysvallat jatkossakin vaatii Pohjois-Koreaa yksipuolisesti luopumaan ydinaseistaan.

Tapaamisen valmisteluja on tästä huolimatta jatkettu edelleen, ja Trump on ilmaissut pitävänsä mahdollisena, että se toteutuu alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Pompeo tapasi Pohjois-Korean edustajan New Yorkissa

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo ja korkea-arvoinen pohjoiskorealainen kenraali Kim Yong-chol pohjustivat tapaamista keskiviikkona New Yorkissa. CNN:n lähteen mukaan Pompeon tapaaminen oli osa Yhdysvaltojen pyrkimystä vakuuttaa Pohjois-Korea siitä, että ydinaseriisunta tuo maalle ”kirkkaamman tulevaisuuden”.

Yhdysvallat on aiemmin esittänyt, että se voisi tarjota Pohjois-Korealle taloudellista tukea ja liennyttää maata vastaan asetettuja pakotteita, jos Pohjois-Korea suostuu luopumaan ydinaseohjelmastaan tietyssä aikataulussa.

