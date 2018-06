Pohjoismailla on Venäjällä ärhäkkä iskuryhmä – MM-pudotuspelipaikan tavoittelu täyttä realismia

Pohjoismaat ovat mukana jalkapallon MM-kisoissa isoimmalla iskuryhmällä koskaan. Eivätkä Ruotsi, Tanska ja Islanti pelaa Venäjän MM-lopputurnauksessa pelkästä osallistumisen ilosta.

Perusteluja? Niitä riittää.

F-alkulohkossa pelaava Ruotsi kukisti jatkokarsinnoissa Italian kahden ottelun yhteistuloksella 1-0. Nelinkertainen maailmanmestari karsiutui MM-turnauksesta ensi kertaa 60 vuoteen.

Myös C-lohkon Tanskan MM-paikka ratkesi jatkokarsinnoissa, joissa juutit löylyttivät Irlannin maalein 5-1.

Islanti varmisti MM-debyyttinsä komeasti voittamalla karsintalohkonsa. Islanti pelaa MM-Venäjällä D-lohkossa, jossa sen seurana on samassa karsintalohkossa toiseksi tullut Kroatia.

Tusina täyteen kannattajaryhmästä

Islanti vie 340 000 asukkaallaan väkimäärältään pienimmän MM-kisamaan tittelin noin 1,3 miljoonan Trinidadilta ja Tobagolta. Kuten EM-turnauksessa kaksi vuotta sitten nähtiin, piskuinen Islanti on yleisön sympatiapisteillä mitattuna aina varma voittaja.

Maorien perinteisen haka-voitontanssin EM-Ranskassa esitellyt Islanti ylsi sensaatiomaisesti kahdeksan joukkoon puolivälieriin. Silloin futislilliputtia valmensi ruotsalaiskonkari Lars Lagerbäck, jonka jälkeen päävalmentajana on työskennellyt islantilainen hammaslääkäri Heimir Hallgrimsson.

Toisiin arvokisoihin peräkkäin selviytynyt Islanti ei Heimir Hallgrimssonin johdolla juuri ole tinkinyt hienouksia kaihtavasta pelitavastaan.

– Minulla ei ole yhtä ainoaa, oikeaa pelitapaa, tiki-takaa tai vaikkapa pitkää palloa. Haluan meidän pelaavan taktiikalla, joka toimii. Jossain tilanteessa pelaajat saavat prässätä ylhäällä, toisinaan heidän pitää puolustaa alhaalla syvällä, hän kuvailee.

Jos jollain on kentän liepeillä 12. pelaaja, niin hurmioituneen faniryhmän kannustamalla Islannilla.

– Harvalla maalla ja maajoukkueella on vastaavaa. Meillä Islannissa on pelaajien, valmentajien ja fanien välillä suuri kunnioitus.

Islannin MM-valmisteluja on varjostanut se, että joukkueen suurin tähti, Englannin Valioliigan Evertonin keskikenttämies Gylfi Sigurdsson on ollut keväällä pelaamatta polvivamman takia.

Eriksen Tanskan tuki ja turva

Tanska lähtee MM-kisoihin myötätuulessa. Se on hävinnyt virallisen maaottelun viimeksi lokakuussa 2016.

Tanskalla on tiivis puolustus, viimeisenä lukkona toisen polven arvokisavahti Kasper Schmeichel. Hänen isänsä Peter oli voittamassa Tanskalle yllätyksellistä Euroopan mestaruutta 1992.

EM-Ruotsissa 26 vuotta sitten maalta ei etukäteen odotettu suuria. Altavastaajan asema sopii Tanskalle, jonka päävalmentajana toimii norjalainen Age Hareide.

– Ei meillä ole mitään pelättävää, Hareide kommentoi ranskalaislehti L’Equipelle.

Suuri vaara on, että Tanskan peli on liikaa Tottenhamin keskikenttäsuuruus Christian Eriksenin varassa.

– Eriksen on ilman muuta avainpelaajamme. Meillä on myös muita pelaajia, jotka pystyvät tekemään maaleja, Hareide huomauttaa.

Taktisesti aina etevä Ruotsi pelaa MM-kisoissa 12 vuoden tauon jälkeen. Sen avainpelaaja, Saksan Bundesliigan Leipzigin Emil Forsberg, johtaa peliä keskikentällä.

Päävalmentaja Janne Andersson luotsaa Ruotsin MM-turnauksessa ilman maajoukkueen hyvästellyttä Zlatan Ibrahimovicia.

– Zlatanin lisäksi maajoukkueesta lopetti kuusi muuta pelaajaa. Siinä oli minulle savottaa rakentaa uutta joukkuetta.

STT

