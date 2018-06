Poliisi aloittaa rattijuopumusten tehovalvonnan – kesä on rattijuoppouden synkintä aikaa

Poliisi valvoo tehostetusti rattijuopumuksia koko maassa tänään sekä tulevana viikonloppuna. Valvonta on osa Euroopan liikennepoliisiverkoston Tispolin päihdevalvontajaksoa, ja siihen osallistuvat kaikki poliisilaitokset.

Tänään on seitsemäs kansallinen liikenneraittiuden päivä.

– Kesä on aikaa, jolloin käytetään enemmän alkoholia ja muita päihteitä. Valitettavasti ei kuitenkaan muisteta, että päihteet ja autoilu eivät sovi yhteen. Seurauksena saattaa olla kuolemia ja loukkaantumisia, sanoo poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta tiedotteessa.

Kuolemaan johtaneet rattijuopumusonnettomuudet keskittyvät kesäkuukausiin ja perjantain ja sunnuntain väliseen aikaan iltakahdeksasta aamukuuteen. Tämän takia poliisi kohdentaa valvontaa erityisesti näihin ajankohtiin.

Viime vuonna Suomessa jäi kiinni 17 646 rattijuoppoa, mikä oli 2,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuonna 2016 joka neljännessä kuolemaan johtaneessa moottoriajoneuvo-onnettomuudessa pääaiheuttajana ollut kuljettaja oli rattijuoppo.

Huumaavien aineiden osuus rattijuopumuksissa on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti etenkin nuorten kohdalla. Viime vuonna nuorista rattijuopoista 54 prosentilla syynä oli alkoholi, 39 prosentilla huumeet ja lopuilla 7 prosentilla molemmat.

Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleista ja loukkaantuneista jopa yli kolmannes oli 15-24-vuotiaita.

STT

