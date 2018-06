Poliisi ampui aseistettua miestä Helsingin Ruskeasuolla

Helsingin poliisi ampui ihmistä Ruskeasuolla tänään aamulla kello viiden jälkeen.

Poliisin mukaan tilanne sai alkunsa, kun heidät hälytettiin Ruskeasuolle tilanteeseen, jossa mies oli kadulla aseen kanssa. Poliisi aloitti keskustelun asemiehen kanssa, mutta noin puoli kuuden aikaan tilanne kärjistyi siten, että poliisi ampui miestä.

Koska kyse on poliisin ampuma-aseen käytöstä, tapauksen tutkinnasta vastaa valtakunnansyyttäjän määräämä tutkinnanjohtaja.

Edellisen kerran Lempäällä

Poliisi on edellisen kerran ampunut ihmistä Suomessa huhtikuussa Pirkanmaalla Lempäälässä, kun autoa kuljettanut mies ampui kohti poliiseja. Tämän jälkeen kaksi poliisia ampui kuljettajan kuoliaaksi.

Lempäälän ampuja käytti teossaan omatekoista putkihaulikkoa. Yksi poliiseista sai vammoja ylävartaloon, mutta ne eivät olleet hengenvaarallisia.

Toinen paljon julkisuutta saanut poliisin aseenkäyttö viime vuosilta on Turun joukkopuukotus elokuulta 2017. Poliisi ampui puukottaja Abderrahman Bouananea reiteen.

Vaikka poliisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa moniin maihin verrattuna harvinaista, ilmiö on kasvussa. Tilastoitu väkivalta poliisia kohtaan on kaksinkertaistunut vuodesta 1999 tähän päivään.

STT