Suomalaisilla luja luotto poliisiin

Uusimman poliisibarometrin mukaan suurin osa suomalaisista luottaa yhä poliisiin – tapaus Aarniosta ja siihen liittyvästä ylimmän poliisijohdon epäilyistä huolimatta.

Peräti 95 prosenttia poliisibarometrikyselyyn vastanneista luottaa poliisiin joko melko paljon tai erittäin paljon. Enemmistön mukaan poliisi kykenee pääosin tai kokonaan kantamaan vastuunsa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamisessa Suomessa. Kansalaisten luottamus poliisiin on kasvanut vuodesta 2012.

Etenkin nuorten suomalaisten suopea suhteutuminen virkavaltaan näkyy siinä, että tänä vuonna poliisiammattikorkeakouluun haki liki 1 500 poliisiksi tahtovaa, mikä on enemmän kuin koskaan ennen.

Luja usko poliisin rehellisyyteen ei ole itsestäänselvyys. Maailmassa on paljon maita, joissa väkivaltaista virkavaltaa pelätään ja joissa tavallinen kansalainen ei halua olla missään tekemisissä poliisin kanssa. Valitettavan monissa maissa poliisivoimat on muun yhteiskunnan ohella on läpikorruptoitunut, eikä mikään etene ilman lahjontaa.

Suomenkaan poliisi ei ole virheetön. Joka viides barometriin vastannut näkee poliisin tehneen selviä virheitä toiminnassaan.

Moitteita kansalaiset antavat poliisille esimerkiksi liikennerikkomusten arvioinneista, epäasiallisesta käyttäytymisestä, liiallisesta voimankäytöstä ja epäoikeudenmukaisuudesta vähemmistöä koskevissa ratkaisuissa.

Nähtävästi poliisijohdon Aarnio-sotkussa tahriintuneet kädet eivät vaikuta kansalaisten arvioon kentällä toimivien rivipoliisien rehellisyydestä tai pätevyydestä.

Lopputulos on lohdullinen. Ajatus Suomesta epärehellisten poliisien mielivallan alaisena maana olisikin tyrmistyttävä, ja vaikuttaisi monin tavoin yleiseen luottamukseen yhteiskunnan vakaudesta ja poliittisesta toimintakyvystä.

Ja siinä, yhteiskunnan vakaudessa ja luottamuksessa virkamiesten toimintaan, Suomi on ollut vuosikausia monilla mittareilla mitattuna maailman paras maa.