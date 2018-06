Poliisin luodista Helsingissä haavoittunutta miestä ei ole vielä pystytty kuulemaan

Poliisin luodista Helsingissä haavoittunut mies on edelleen sairaalahoidossa, eikä häntä ole vielä päästy kuulemaan.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Mikko Minkkinen Itä-Uudenmaan poliisista kertoo, että poliisilla on kuitenkin alustava käsitys siitä, miksi mies liikkui käsiaseen kanssa Ruskeasuolla varhain tiistaiaamuna.

Poliisi on aiemmin kertonut, että hätäkeskus sai aamuviiden aikoihin ilmoituksen miehestä, joka käveli kadulla käsiaseen kanssa Ruskeasuon Teboilin lähellä. Minkkisen mukaan ilmoituksen teki sivullinen.

Paikalle hälytettiin useita poliisipartioita. Poliisi sai mieheen aluksi keskusteluyhteyden, mutta mies ei luopunut aseestaan poliisin käskytyksistä huolimatta. Noin puoli kuuden aikaan tilanne poliisin mukaan kärjistyi niin, että poliisi ampui miestä.

”Alustava käsitys”

Minkkisen mukaan mies on nelikymppinen ja helsinkiläinen. Hän haavoittui ylävartaloon, ja hänet leikattiin tiistaina. Vielä ei ole tiedossa, milloin miestä päästään kuulemaan.

– Meillä on kuitenkin asioista alustava käsitys. En sitä vielä avaa, mutta on meillä käsitys, Minkkinen kertoo.

Minkkinen ei vielä ota kantaa esimerkiksi siihen, oliko päihteillä osuutta tapahtuneeseen. Miehen ase oli luvallinen.

Miestä epäillään laittomasta uhkauksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

– Tilanteesta ei varsinaisesti ollut vaaraa muille. Liikenne siihen aikaan aamulla oli kuitenkin sen verran hiljaista, Minkkinen selittää.

STT

