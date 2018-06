Polttoaineet sekoittanut ABC jälleen auki – yli sata autoa tankkasi väärää polttoainetta

Sotkamon ABC on saanut tietoonsa hieman yli sata tapausta, joissa autoihin on tankattu juhannuksen aikana väärää polttoainetta, kertoo Osuuskauppa Maakunnan toimialajohtaja Arto Mustonen STT:lle. Automaattiasema aukesi eilen illalla puoli kymmeneltä, ja tankkeihin on saatu järjestettyä oikeat polttoaineet.

ABC suljettiin maanantaina, kun kävi ilmi, että bensiiniä ja dieseliä oli joutunut vääriin polttoainesäiliöihin viime viikolla. Polttoaineet ehtivät olla sekoittuneina juhannuspyhien ajan.

Mustonen kertoo, että tiistain perusteella kustannukset autoa kohden vaihtelevat sadoista euroista tuhansiin. Osasta ajoneuvoista riittää, että tankki tyhjennetään, mutta joistakin autoista joudutaan vaihtamaan osia.

– Kokonaissummaa on vaikea arvioida, kun prosessi on vielä kesken, Mustonen kommentoi.

– Kyllä tässä on vakuutukset taustalla, että se pehmentää tätä kokonaisvaikutusta.

Mustosen mukaan valtaosa diesel-autoja, sillä ne ovat herkempiä väärille polttoaineille.

– Tänään jatketaan asiakkaiden kontaktointeja, ja pääpaino on, että toimintahäiriöiset autot saadaan korjaamolle, mutta haluamme saada muutkin kiinni, Mustonen kertoo.

ABC:n asiakkaita on kannustettu myös olemaan suoraan yhteydessä.

Mustonen kertoo, että yhteistyö Kainuun korjaamoiden kanssa on sujunut hyvin. Autojen korjauksessa saattaa olla hieman viivettä, sillä usea auto tarvitsee samaan aikaan huoltotoimenpiteitä.

STT

Kuvat: