Pori Jazzin hallituksella ei vielä suunnitelmaa uudesta toimitusjohtajasta – ”Tunnelma on, että tarvitaan aikalisä”

Pori Jazz ei ole vielä tehnyt suunnitelmaa uuden toimitusjohtajan löytämisestä Aki Ruotsalan tilalle. Hallituksen puheenjohtaja Hannu Jaakkola kertoo STT:lle, että hallitus voi tarvita aikalisää.

– Sellainen tunnelma on, että tarvitaan pieni aikalisä nyt. Nykyinen toimitusjohtaja Janne Nieminen jatkaa heinäkuun loppuun, sen jälkeen tarvitaan ehkä tilapäinen järjestely tilalle, Riiassa matkalla oleva Jaakkola kommentoi.

Toimitusjohtajan tehtävät saatetaan Jaakkolan mukaan antaa tilapäisesti virkaa tekevälle henkilölle.

Aki Ruotsalan oli tarkoitus aloittaa tehtävänsä elokuussa. Pori Jazzin hallitus purki työsopimuksen, kun Ruotsalan homovastaisiksi tulkitut kommentit levisivät julkisuuteen keskiviikkona Satakunnan Kansan julkaiseman haastattelun jälkeen.

”Emme voi ihmisten eettisiin vakaumuksiin ottaa kantaa”

Haastattelussa nostettiin esiin Ruotsalan toiminta kristillisdemokraattien nuorisojärjestön puheenjohtajana vuonna 2011. Ruotsala asettui tuolloin puolustamaan homojen ”eheytystä” kannattaneen kristillisen Nuotta-median ilmaisunvapautta.

Haastattelussa Nuotta nosti esimerkiksi huumeidenkäyttäjien elämänmuutokset kysyttäessä homojen eheytyksestä.

Vaikka Pori Jazz on purkanut Ruotsalan työsopimuksen, yhdistys ei suorilta käsin tuomitse Ruotsalan lausuntoja.

– Me emme voi ihmisten eettisiin vakaumuksiin ottaa kantaa. Mylläkässä hänestä julkisuudessa luotu kuva ei sovi Pori Jazzin eettisin arvoihin, ja koska toimitusjohtaja kuitenkin edustaa organisaatiota henkilönä, emme voi toimia tilanteessa, jossa hän olisi se näkyvä taho, Jaakkola sanoo.

– Häneen on liitetty leima, joka ei sovi siihen. Hän itse kertokoon, onko se kuva oikea vai väärä, siihen en ota kantaa.

Aki Ruotsala kieltäytyi torstaina iltapäivänä kommentoimasta asiaa STT:lle ja vetosi työkiireisiin.

Perussuomalaisten Tavio: Pori Jazzin toiminta harkitsematonta

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio pitää Ruotsalan sopimuksen purkamista harkitsemattomana.

Tavio kertoo pitävänsä epäoikeudenmukaisena uutta yrityskulttuuria, jossa henkilöitä potkitaan työpaikoilta heidän mielipiteidensä vuoksi. Tavio kritisoi myös sitä, että sopimus voidaan purkaa vuosia vanhojen lausuntojen johdosta.

– Vaikka toimitusjohtaja ei ole työoikeudellisesti työntekijä, voidaan pitää erikoisena kehityksenä suuntaa, jossa työnantajat saisivat purkaa työsopimuksia sillä perusteella, mitä työntekijä on vuosia ennen työsuhteessa olemistaan sanonut, Tavio pohtii medialle lähetetyssä tiedotteessa.

STT

