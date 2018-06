Portugali selvittää Espanjan valmentajakriisin kolhut

Portugalin ja Espanjan ottelu on jalkapallon MM-kisojen toisen päivän kohokohta. Iberian niemimaan joukkueet ottavat mittaa toisistaan kello 21 Suomen aikaa Sotshissa alkavassa iltaottelussa.

Valmentajaa kesiviikkona vaihtanut Espanja joutuu valmennuskriisissään ankaraan testiin. Joukkue selvitti MM-karsinnat Julen Lopeteguin johdolla tappioitta, mutta hän sai potkut maajoukkueesta tehtyään ensi kaudesta sopimuksen Real Madridin kanssa.

Espanja pelaa MM-turnauksessa kokemattoman valmentajan Fernando Hierron komennossa.

Hierro on maajoukkueen entinen toppari, ja päävalmentajaksi hänet taiottiin maajoukkueen urheilujohtajan tontilta.

Päävalmentajana Hierro on toiminut vain yhden kauden ajan Real Oviedossa, Espanjan kakkostasolla. Real Madridissa hän on työskennellyt yhden kauden Zinedine Zidanen apuvalmentajana.

Venäjän MM-turnauksen toisen päivän muut ottelut ovat Egypti-Uruguay (A-lohko, Jekaterinburg kello 15 Suomen aikaa) ja Marokko-Iran (B-lohko, Pietari kello 18 Suomen aikaa).

Venäjän MM-turnaus huipentuu 15. heinäkuuta Moskovassa pelattavaan loppuotteluun.

STT