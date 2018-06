Porvoossa pienen lapsensa puukottanut isä oikeuden eteen – syytetään murhasta

Kolmivuotiaan tyttärensä marraskuussa puukottanut mies joutuu tänään oikeuden eteen. 39-vuotias mies puukotti tytärtään Porvoon Lyseon leikkipuistossa. Lapsi vietiin helikopterilla sairaalaan, mutta hän kuoli vammoihinsa. Epäilty on tunnustanut poliisille aiheuttaneensa lapsen kuoleman, ja hänet määrättiin mielentilatutkimukseen jo poliisitutkinnan aikana. Motiivi teolle on toistaiseksi ollut hämärän peitossa. Asiasta saadaan lisätietoa tänään, kun oikeudenkäyntiasiakirjat ja poliisin esitutkintamateriaali tulevat julkisiksi.

Lapsen vanhemmilla oli meneillään kiista huoltajuudesta. Huoltajuuskiistaan liittyvistä asiakirjoista ilmenee, että lapsen äiti ja isä ovat entinen avopari.

Poliisi on kertonut, että murhasta epäilty mies sieppasi lapsen Porvoossa, kun lapsen äiti oli laittamassa lasta autoon. Äiti oli poliisin mukaan kääntänyt selkänsä hetkeksi.

Tytön äiti oli hakenut isälle laajennettua lähestymiskieltoa. Lapsesta oli aiemmin tehty lastensuojeluilmoituksia.

Esitutkinnan yhteydessä selvitettiin myös mahdollisia puutteita viranomaisten toiminnassa perheen asioiden hoitamisessa. Poliisi on kertonut, ettei tutkinnassa tullut esiin tullut seikkoja, joiden perusteella viranomaista tulisi epäillä laiminlyönnistä.

STT

Kuvat: