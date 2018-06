Potkonen nyrkkeili historiallisen Euroopan mestaruuden

Suomen Mira Potkonen on voittanut nyrkkeilyn naisten 60 kilon painoluokan Euroopan mestaruuden. Hän kukisti Bulgarian Sofiassa EM-loppuottelussa hajaäänin Venäjän Anastasia Beljakovan.

Euroopan mestaruus on suomalaisen naisnyrkkeilyhistorian ensimmäinen. Potkosella on ennestään EM-hopeaa sekä olympia- ja MM-pronssia.

Potkonen aloitti räväkästi ja vei ottelua avauserän ensimmäisellä puoliminuuttisella pyörremyrskymäiseen tyyliin. Pidempi Beljakova napsi erän vanhetessa vastaiskuilla osumia, kunnes Potkonen otti ennen ensimmäistä erätaukoa loppukirin.

Yllättävän saamattomaksi osoittautunut Beljakova kompasteli toisessa erässä parikin kertaa kanveesissa, joskin enemmän huolimattomuuttaan kuin Potkosen iskuvoimasta. Potkonen hankki kuitenkin toisessa erässä johdon, mitä hän ei enää hukannut.

Yritteliäs Potkonen oli Beljakovaa edellä varsinkin jalkatyössä. Beljakova voitti Potkosen keväällä 2016 Kazakstanin MM-kisojen välierässä, jolloin Potkosen oli tyytyminen pronssimitaliin.

Bulgarian pääkaupunki Sofia on Potkoselle mieluisa turnauspaikka. Hän otteli myös vuonna 2016 EM-finaalissa Sofiassa hävittyään silloin Venäjän Darja Abramovalle. Nyt Abramova otteli painoluokkaa alempana 57-kiloisten EM-loppuottelussa, mutta hävisi sen järjestäjämaan Bulgarian Stanimira Petrovalle.

STT

Kuvat: