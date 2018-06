Presidentin hengenpelastusmitali Turun puukotuksen uhria auttaneelle

Turun puukotuksen uhria auttanut Hassan Zubier on saanut presidentti Sauli Niinistön myöntämän hengenpelastusmitalin.

Zubier on toiminut aiemmin ensihoitajana, ja hän yritti tyrehdyttää verenvuodon uhrin katkenneesta kaulavaltimosta. Toimintansa vuoksi Zubier päätyi itse useiden veitseniskujen kohteeksi ja joutui pyörätuoliin.

Zubier on syntynyt Britanniassa, ja hän asuu nykyään Ruotsissa. Mitali myönnetään ensimmäistä kertaa ulkomaan kansalaiselle.

Mitalin jakoi suurlähettiläs Liisa Talonpoika Tukholmassa.

