Presidentti Niinistön muotokuva esille Ateneumiin kesän ajaksi

Presidentti Sauli Niinistön muotokuva on nähtävillä Ateneumin taidemuseossa Helsingissä tästä päivästä alkaen.

Muotokuva on esillä Ateneumissa 2. syyskuuta saakka. Sen jälkeen teos palaa presidentin esittelysaliin valtioneuvoston linnassa.

Toukokuun alussa paljastettu muotokuva on sadasta pienestä kuvasta koostuva mosaiikki. Sen on toteuttanut sata Suomessa vaikuttavaa nuorta taiteilijaa.

Yhteisötaiteellisen muotokuvan ovat tuottaneet kuvataiteilijat Atro Linnavirta ja Anita Naukkarinen.

STT