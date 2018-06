Pride-kulkue kerää kymmeniätuhansia ihmisiä Helsingin keskustaan

Helsingissä järjestetään tänään suuri Pride-kulkue, johon odotetaan kymmeniätuhansia osallistujia.

Helsingin poliisin mukaan kulkue vaikuttaa keskustan alueella laajasti liikenteeseen noin kello 12-16. Tapahtumaan osallistuvia ja muita keskustassa liikkuvia kehotetaan suosimaan päivällä julkisia kulkuneuvoja.

Kulkue kokoontuu Senaatintorilla kello 12 ja lähtee kello 13 kohti Kaivopuistoa, jossa järjestetään puistokonsertti.

Kulkue huipentaa Helsinki Pride -viikon, joka on näkynyt muun muassa sateenkaaren väreinä eri puolilla kaupunkia. Järjestäjien mukaan viikon mittaan on ollut kymmeniä tapahtumia.

Pride-viikon järjestävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointia ja oikeuksia edistävä järjestö HeSeta sekä laaja joukko vapaaehtoisia. Tänä vuonna viikon teemana on ääni, minkä avulla on tarkoitus nostaa esiin ne äänet, jotka yhteiskunnassa vaiennetaan.

