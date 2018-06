Puolivallaton presidentti

ANTERO LEPPÄNEN. Kun tavis ilmaisee itseään epäselvästi, kuulija tekee usein sen johtopäätöksen, että sekava esitys johtuu jäsentymättömästä tavasta ajatella. Jos taas vaikeaselkoinen puhuja on tasavallan presidentti, instituuttien ulko- ja sisäpolitiikan erityisasiantuntijat ja muut dosentit kiirehtivät kertomaan päämiehen olevan filosofinen tai vähintäänkin kryptinen.

Voisiko olla niin, että vaikeaselkoisuus on myös Varsinais-Suomesta lähtöisin olevien presidenttien eikä pelkästään savolaisen verbaliikan erityispiirre?

Mauno Koivisto siirsi aikoinaan vastuuta kuulijoilleen. Samoin on tehnyt myös Sauli Niinistö, mutta ei liene uskottavaa, että hän tietoisesti pyrkisi olemaan koivistolaisempi kuin Manu itse.

Nykyinen presidentti-instituutio on lähes äärimmilleen riisuttu malli. Mauno Koivisto oli kauan jo eläkkeellä oltuaan sitä mieltä, että sekä presidentin ulko- että sisäpoliittisten valtaoikeuksien vähentämisessä oli menty liian pitkälle. Hän sanoi sen kolkuttavan omaatuntoaan.

Kun kokoomus houkutteli Sauli Niinistöä presidenttiehdokkaaksi vuonna 1999, hän kieltäytyi ja halusi pysytellä puolivallattomana leskimiehenä. Silloin hän saattoi vaikka sytyttää savukkeen kadulla. Nyt hän kuitenkin on toista ja viimeistä kautta – Kekkoseen verrattuna – puolivallattomana tasavallan presidenttinä.

Niinistö ei ole sisäpolitiikkaan juurikaan lusikkaansa laittanut, mutta tuli hiljakkoin julkisuuteen ja ilmoitti, että soten mahdollinen kaatuminen ei sinällään tarkoita hallituksen kuperkeikkaa ja ennenaikaisia eduskuntavaaleja.

Ilmeisesti hän oli kyllästynyt pää- ja valtiovarainministerin lausuntoihin siitä, mitä sote-lakien hyväksymättä jääminen tarkoittaisi. Presidentti halusi muistuttaa siitä, että hänellä on tuohon prosessiin liittyviä perustuslaillisia oikeuksia ja velvoitteita.

Sen sijaan ulkopolitiikkaa Niinistö pitää visusti omana toimintakenttänään, jonne hän ei kaipaa muita toimijoita eikä julkisia neuvoja omalta ex-puolueeltaan. Kun Niinistö siteerasi perustuslakia, jonka mukaan ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa, hän piti presidentti-sanan jälkeen merkitsevän tauon.

Kokoomuksen puoluekokoukseen liittyen presidentti teki harvinaisen selväksi, että sieltä on turha tulla ohjeistamaan häntä Nato-linjauksen muuttamiseksi.

Harva kaivannee UKK:n aikoja, mutta olisihan se nostalginen tuulahdus, jos tasavallan presidentti joskus nykyäänkin tarpeen tulleen turvautuisi Kekkosen käyttämään ronskiin tyylilajiin.

Sopiva paikka olisi ollut aivan hiljakkoin, kun Sauli Niinistö lausui käsityksensä ulkoministerin toiminnasta Kanadan virkamatkalla; siellä Timo Soini osallistui abortinvastaiseen tilaisuuteen.

Suorasukainen saatanan tunari ei olisi kanslian tiedotteessa lainkaan kuulostanut liian järeältä aloitukselta, kun jatko kuitenkin olisi ollut polveilevaa tekstiä. Pääpointti kuitenkin oli, että tasavallan presidentti ei vaiennut vaan nosti ulkoministerille keltaisen kortin. Vai oliko se sittenkin varoituksen antamista edeltävä puhuttelu?

Eikö Soini muistanut, että presidentti nimittää suurlähettiläät?

Kirjoittaja on salolainen entinen kunnallispoliitikko.