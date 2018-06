Puolustusministeri Mattis: Pohjois-Korea ei näytä vahvistaneen armeijaansa ennen Trumpin ja Kimin tapaamista

Pohjois-Korean armeija ei ole näyttänyt merkkejä epätavallisesta aktiivisuudesta ennen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista, sanoo Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis.

Mattisin mukaan ei ole myöskään merkkejä siitä, että armeijaa olisi vahvistettu. Hän totesi kaiken olevan hiljaista, kun toimittajat kysyivät häneltä arviota Pohjois-Korean sotilaallisesta aktiivisuudesta.

Trumpin ja Kimin on tarkoitus tavata tänään Suomen aikaa kello neljältä aamulla.

Mattis myös toisti, että hänen tietojensa mukaan Yhdysvaltain joukot Etelä-Koreassa ei ole tapaamisen asialistalla. Yhdysvalloilla on noin 28 500 sotilasta Etelä-Koreassa, ja asia on Mattisin mukaan vain Yhdysvaltain ja Etelä-Korean välinen.

STT

