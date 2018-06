Puolustusministeri Niinistö Nato-kokoukseen – Macronin interventiojoukot puhuttavat kulisseissa

Suomi osallistuu tänään Naton puolustusministerien kokoukseen Brysselissä, jossa valmistellaan sotilasliiton huippukokousta.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) osallistuu päivän aikana tapaamisiin useissa kokoonpanoissa. Suomi on saanut kutsun EU:n ja Naton yhteistyötä sekä Afganistania käsitteleviin osuuksiin. Niinistö osallistuu myös Isisin vastaisen koalition tapaamiseen.

Kokouksen kulisseissa keskustelua käytäneen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin interventioaloitteesta. STT:n tietojen mukaan ranskalaisministeri on ehdottanut tapaamista Suomelle kokouksen yhteydessä.

Ranska on pyytänyt yhdeksää maata mukaan aloitteeseen, jolla nopeutettaisiin joukkojen saamista liikkeelle. Myös Suomen ja Ruotsin halukkuutta lähteä mukaan on tunnusteltu.

Suhde Yhdysvaltoihin iso kysymysmerkki

Nato-maat viimeistelevät kokouksessaan päätöksiä ja linjauksia, joita tehdään ensi kuun huippukokouksessa Brysselissä. Vuorovuosin pidettävä huippukokous on tällä kertaa kuumemittari sotilasliiton yhtenäisyydelle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on koetellut transatlanttisia suhteita vetäytymällä Iranin ydinsopimuksesta, Pariisin ilmastosopimuksesta ja määräämällä eurooppalaiselle teräkselle ja alumiinille tullikorotuksia.

Sotilasliitossa Yhdysvallat on kovistellut eurooppalaisia jäsenmaita ja Kanadaa toistuvasti siitä, että ne eivät panosta tarpeeksi sotilasmenoihinsa.

Venäjä-huolet kuitenkin yhdistävät sotilasliiton maita. Jäsenmaiden odotetaan viimeistelevän päätökset Naton sotilaallisen komentorakenteen vahvistamisesta.

Nato perustaa kaksi uutta komentokeskusta, joilla se palauttaa kylmän sodan jälkeen laskettua kykyään suunnitella sotatoimia. Merellinen esikunta on tulossa Yhdysvaltoihin ja keskittyy amerikkalaisvoimien saamiseen Eurooppaan ja logistinen esikunta Saksaan.

STT