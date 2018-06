Putinin ja Trumpin tapaamispaikka määrä julkistaa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin huipputapaamisen paikka ja ajankohta on määrä julkistaa tänään torstaina. Asiasta kerrottiin eilen sen jälkeen, kun Yhdysvaltain turvallisuusneuvonantaja John Bolton oli keskustellut asiasta Putinin kanssa Moskovassa.

Tiedossa ei ole, moneltako asiasta kerrotaan. Maat paljastavat päätöksen yhtä aikaa.

Mahdollisina tapaamispaikkoina ovat olleet esillä Helsinki sekä Itävallan Wien. Uutiskanava CNN:n ja New York Timesin lähteiden mukaan Helsinkiä on pidetty todennäköisempänä vaihtoehtona.

Tapaamista eilen kommentoineen Trumpin mukaan hän todennäköisesti tapaa Putinin Euroopan-matkansa yhteydessä Nato-kokouksen jälkeen. Trump myös sanoi toimittajille, että tapaaminen todennäköisesti järjestetään Helsingissä tai Wienissä, uutistoimisto AP kertoo. Presidentti sanoi odottavansa tilannepäivitystä Moskovassa olevalta Boltonilta. Trumpin mukaan tapaamisessa on todennäköisesti tarkoitus keskustella Syyriasta ja Ukrainasta, AP myös kertoo.

Nato-kokous järjestetään 11.-12. heinäkuuta, minkä jälkeen Trumpin on määrä suunnata Britanniaan tapaamaan maan pääministeri Theresa Mayta ja kuningatar Elisabet II:ta.

STT

