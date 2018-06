Putinin tuoreen kauden ensimmäinen EU-matka suuntautuu Itävaltaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin vierailee tiistaina Itävallassa. Vierailu on ensimmäinen EU-maahan suuntautuva käynti sen jälkeen kun Putin aloitti neljännen virkakautensa presidenttinä.

Putin saa Wienissä osakseen sotilaalliset kunnianosoitukset ja tapaa sekä liittopresidentti Alexander Van der Bellenin että liittokansleri Sebastian Kurzin.

Vierailun virallinen aihe on 50 vuotta sitten Itävallan ja Neuvostoliiton välille solmittu sopimus kaasutoimituksista. Itävalta oli ensimmäinen länsimaa, joka sopi asiasta Moskovan kanssa. Maa on siitä lähtien ollut tärkeä väylä venäläisen kaasun virtaamisessa Euroopan markkinoille.

Itävallan äänenpainot Venäjää kohtaan ovat olleet EU:ssa varsin maltillisia myös Krimin valtauksen ja Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Hallituksessa oleva vapauspuolue FPÖ solmi pari vuotta sitten jopa yhteistyösopimuksen Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen kanssa.

Salisburyn hermomyrkkyiskun jälkeen Itävalta oli yksi harvoista EU-maista, joka ei Suomen ja monen muun tavoin yhtynyt päätöksen karkottaa venäläisiä diplomaatteja omista maistaan vaan ilmoitti haluavansa toimia sillanrakentajana.

Putin vierailun alla Itävallan hallituksen varaliittokansleri, vapauspuolueen Heinz-Christian Strache sanoi, että hankalista pakotteista pitäisi päästä eroon ja EU:n normalisoida suhteensa Venäjään.

STT

Kuvat: