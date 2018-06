Puutarhat avaavat porttinsa yleisölle sunnuntaina

Heinäkuunensimmäisenä sunnuntaina vietetään koko maassa Avoimet puutarhat -tapahtumaa klo 12–17. Tapahtumassa lukuisat yksityiset ja julkiset puutarhat avaavat porttinsa yleisölle.

Tänä vuonna tapahtumaan on ilmoittautunut yli 500 puutarhaa. Salossa ja sen lähialueella mukana on yhteensä 16 puutarhaa. Uusia tutustumiskohteita on runsaasti, mistä on iloa erityisesti niille vierailijoille, jotka ovat kiertäneet ahkerasti avoimia puutarhoja aiempina vuosina.

Puutarhoissa pääsee tutustumaan erilaisiin kasveihin ja vaihtamaan puutarhatietoutta isäntäväen kanssa. Monissa kohteissa voi myös kahvitella tai ostaa itse kasvatettuja taimia.

Kohteisiin pääsee tutustumaan helpoiten etukäteen osoitteessaSivustolla on kuvaus kustakin puutarhasta, joten itselle mieluisan vierailukohteen valitseminen ja reitin suunnittelu on helppoa.