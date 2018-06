Nadal jälleen Ranskan avointen kuningas

Monelle tennishuipulle Ranskan avointen voitto olisi uran kohokohta, mutta Rafael Nadalille ykkössija alkaa olla arkinen juttu.

Espanjalainen jyräsi sunnuntaina vakuuttavasti Ranskan avointen valtiaaksi – jälleen kerran.

Turnauksen ykkössijoitettu kaatoi miesten kaksinpelin finaalissa Itävallan Dominic Thiemin erin 6-4, 6-3, 6-2.

Ranskan avointen mestaruus on Nadalille uran 11:s. Yhteensä hänellä on 17 grand slam -turnauksen ykkössijaa. Nadalin, 32, edellä grand slam -voitoissa on vain Roger Federer, joka on ollut ykkönen 20 kertaa.

Ranskan avointen ykkössijojen määrässä kukaan ei pääse lähelle Nadalia. Ammattilaisaikakaudella toiseksi eniten miesten kaksinpelimestaruuksia on Ranskassa kerännyt ruotsalaislegenda Björn Borg, mutta hänkin jäi kuuteen.

– Tämä on uskomatonta. Pelasin loistavan ottelun loistavaa pelaajaa vastaan. Yksitoista voittoa täällä on saavutus, josta en osannut edes unelmoida, Nadal sanoi ottelun jälkeen kenttähaastattelussa.

Pariisin massakentillä loistavasti viihtyvä Nadal nappasi ensimmäisen Ranskan avointen mestaruutensa 2005, joten hänen valtakautensa on kestänyt pitkään.

Samalla hän nousi Australian Margaret Courtin rinnalle ainoaksi pelaajaksi tennishistoriassa, joka on voittanut saman grand slam -turnauksen 11 kertaa.

Nadalin ykköstilat Ranskassa ovat tulleet vuosina 2005-2008, 2010-2014 ja 2017-2018.

Nadal otti heti komennon

Nadal aloitti finaalin vahvasti ja eteni avauserässä syötönmurrolla 2-0-johtoon. Seitsemänneksi sijoitettu Thiem mursi heti perään Nadalin syötön, mutta espanjalaistähti vei erän nimiinsä.

Toisessa erässä Nadal karkasi vakuuttavasti 3-0-johtoon, eikä Thiem päässyt enää rinnalle. Sama tahti jatkui kolmannessa erässä, kun Nadal mursi Thiemin syötön kahdesti ja lasketteli vakuuttavaan voittoon.

Nadalin kehuista huolimatta Thiem ei päässyt finaalissa aivan parhaalle tasolleen.

– Näin sinun voittavan tämän turnauksen vuonna 2005, kun olin 11-vuotias. En olisi silloin uskonut pääseväni joskus pelaamaan finaalia täällä, Thiem sanoi.

Thiem, 24, nähtiin ensimmäistä kertaa grand slam -turnauksen finaalissa. Nadalille Ranskan avointen mestaruus oli toinen peräkkäinen.

Krampit eivät kaataneet unelmaa

Nadal kärsi kolmannessa erässä sormikrampeista, mutta ne eivät lopulta hidastaneet hänen menoaan.

– Olin todella peloissani, mutta tämä on urheilua, Nadal myönsi.

Tämän vuoden turnauksessa sekä miesten että naisten kaksinpelimestaruus meni maailmanlistan ykköselle.

Naisissa Romanian Simona Halep nappasi lauantaina uransa ensimmäisen grand slam -pokaalin.

STT

