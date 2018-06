Rahasta lääkettä lääkäripulaan

Lääkäripula on tuttu asia erityisesti monessa pienemmässä terveyskeskuksessa. Työ terveyskeskuksessa ei houkuttele valmistuneita lääkäreitä. Moni karsastaa esimerkiksi päivystystä, jossa potilaita on usein ruuhkaksi asti.

Mitä kauempana kunta on isoista kaupungeista, sitä vaikeampaa lääkäreitä on yleensä terveyskeskukseen saada.

Someron kaupunki kaavailee nyt lääkkeeksi terveyskeskuksen lääkäripulaan roimaa palkankorotusta. Perusturvalautakunta on esittänyt lääkäreiden peruspalkkaan lähes 1 200 euron korotusta kuukaudessa. Asian käsittely on vielä kesken, sillä lopullisen päätöksen asiasta tekee henkilöstöjaosto.

Somero on hakenut vuosia lääkäreiden virkoihin vakinaisia tekijöitä, mutta hakukierrokset eivät ole tuottaneet tulosta. Kaupunki on halunnut satsata perusterveydenhuoltoon, joten tänä vuonna terveyskeskukseen perustettiin seitsemäs lääkärin virka. Tällä hetkellä kuitenkin vain kolme virkaa on vakinaisesti täytetty.

Sijaiset mukaan lukien Someron terveyskeskuksessa työskentelee viisi lääkäriä, joten siellä tehdään jatkuvasti töitä vajaamiehityksellä.

Kilpailu lääkäreistä palkan ja muiden etujen avulla on Suomessa tuttua. Somero on maksanut monta vuotta vakinaisille lääkäreille päivystyslisää lisätäkseen työn houkuttelevuutta. Lääkärit saavat viisi euroa jokaista päivystyksessä hoidettua potilasta kohden.

Perusturvalautakunnan esittämän korotuksen jälkeen Someron terveyskeskuksen lääkäreiden peruspalkka olisi 5 730 euroa kuussa. Sillä Somero nousee lähiseudun terveyskeskusten kärkeen. Nykyisellä 4 572 euron peruspalkalla Somero on peränpitäjä.

Oma terveyskeskus saa Somerolla kuntalaisilta usein kiittävää palautetta. Tyytyväisyyttä lisäävät laboratorio ja röntgen.

Lääkäreille esitettyyn palkankorotukseen on suhtauduttu ymmärryksellä, sillä ilman lääkäreitä ei terveyskeskus toimi. Aika näyttää, houkutteleeko korkeampi palkka lääkäreitä pieneen terveyskeskukseen.