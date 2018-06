Rajavartiolaitoksen tuleva päällikkö Lännen Medialle: Itämerellä sattuvan suuronnettomuuden riski on kasvanut

Itämerellä sattuvan suuronnettomuuden riski on kasvanut, arvioi Rajavartiolaitoksen uudeksi päälliköksi valittu kenraalimajuri Ilkka Laitinen Lännen Medialle.

Viime vuodet rajavalvontaan liittyvissä uhkaskenaarioissa on puhuttu pitkälti Suomen itärajan tapahtumista, monimuotoisista hybridiuhista, laittomasta maahantulosta ja sen mukanaan tuomista turvallisuusongelmista. Laitisen mukaan yksi suuri riski on kuitenkin vielä se, että Suomenlahdella sattuu suuronnettomuus.

Läheltä piti -tilanteita on viime vuosina nähty karikkoisella Itämerellä sen verran, ettei meripelastuksesta vastaava Rajavartiolaitos katso kehitystä hyvällä, Lännen Media kirjoittaa.

Pahin tilanne olisi Laitisen mukaan se, että itä-länsi-suunnassa Suomenlahdella kulkeva tankkeri ja pohjoisesta etelään risteilevä matkustajalaiva törmäisivät toisiinsa. Meripelastustehtävän lisäksi kyseessä olisi laaja ympäristöonnettomuus.

STT