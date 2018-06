Rallionnettomuuden tutkinta jatkuu silminnäkijöiden kuulemisella Seinäjoella

Perjantaina Seinäjoella katsojan hengen vaatineen rallionnettomuuden tutkinta jatkuu ja seuraavaksi kuullaan silminnäkijöitä, Pohjanmaan poliisilaitos kertoo. Turma-auton nopeus ja ulosajoon johtaneet syyt eivät ole vielä tiedossa.

Vuonna 1962 syntynyt paikkakuntalainen nainen kuoli, kun rallin SM-sarjan kilpailuun osallistunut auto suistui ulos tieltä ja törmäsi katsojaan. Katsoja oli vaarallisella alueella, mutta alue ei kuulunut kieltoalueisiin.

– Turvatarkkailija kiertää reitit läpi, kun rallia suunnitellaan. Lisäksi reitti tarkastetaan vielä ennen kilpailun alkua, kilpailunjohtaja Erkki Hemminki avasi STT:lle rallikilpailun valmistelua.

– Lipun ostaneet katsojat saavat reittikartan, johon on merkitty kieltoalueet. Ne on merkitty myös maastoon rallireitin varrelle. Katsojan pitää tietää, mikä on vaarallinen alue, Hemminki sanoi.

Poliisin lisäksi turmaa tutkii Onnettomuustutkintakeskus.

STT

