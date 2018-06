Ranska: Välimerellä odottava siirtolaisten laiva saattaa päästä Maltan satamaan

Välimerellä 234:ää siirtolaista kuljettava Lifeline-alus saattaa päästä rantautumaan saarivaltio Maltaan, kertoo Ranskan hallitus. Hallituksen edustaja kertoi ranskalaisessa radiohaastattelussa, että laivan ongelmaan on löytymässä ratkaisu.

– Tässä puhuessani näyttää siltä, että eurooppalainen ratkaisu on löytymässä. Tämä olisi ankkuroituminen Maltan satamaan, hallitusta edustava Benjamin Griveaux kertoi RTL Radion haastattelussa.

Lifeline on saksalaisen kansalaisjärjestön laiva, joka pelasti Välimerta ylittäneitä siirtolaisia torstaina. Alusta ei ole päästetty rantautumaan Maltaan tai Italiaan. Pelastettujen joukossa kerrotaan olevan lapsia ja raskaana olevia naisia.

Vastaava tilanne Välimerellä nähtiin alle kaksi viikkoa aiemmin siirtolaislaiva Aquariuksen kohdalla. Espanja otti lopulta vastaan laivan yli 600 matkustajaa Maltan ja Italian kieltäydyttyä.

STT

