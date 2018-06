Ranskalaismies lähti uimaan Tyynenmeren yli, matkaa 9 000 kilometriä

Ranskalainen Benoit ”Ben” Lecomte lähti tiistaiaamuna poikkeuksellisen pitkälle uimareissulle. Määränpäänä on San Francisco noin 9 000 kilometrin päässä Tyynenmeren vastarannalla. Urakkaan arvioidaan kuluvan kuudesta yhdeksään kuukautta.

Tempauksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota merien saastumiseen. Lecomten reitti kulkee muun muassa Tyynenmeren valtavan jätepyörteen kautta. Lecomten tukijoukot ottavat matkan varrelta vesinäytteitä meren tilan selvittämiseksi ja mikromuovien määrän mittaamiseksi.

Jätteen seassa uiminen ei ole aivan vaaratonta, sillä esimerkiksi muovisten verkkojen riekaleisiin voi takertua. Muita uhkia matkalla ovat niin hait, meduusat kuin valtavat aallotkin.

Ranskalaisseikkailija ylitti 20 vuotta sitten uimalla Atlantin ja vannoi urakan jälkeen, ettei enää koskaan ryhdy moiseen uudelleen. Perheen perustaminen ja huoli merisen saastumisesta saivat hänet kuitenkin toisiin ajatuksiin.

– Kun olin pieni ja kävelin isäni kanssa rannalla, en nähnyt muovia juuri missään. Nyt omien lasteni kanssa näen sitä kaikkialla, Lecomte kertoo.

”Koko ajan pitää olla jotain ajateltavaa”

51-vuotias ranskalainen ui päivässä kahdeksan tuntia, mutta lepää ja syö muun ajan tukialuksella. Tankkaukseen on tarvetta, sillä kaloreita kuluu joka päivä hulppeat 8 000.

Levon jälkeen Lecomte jatkaa uimista täsmälleen samasta paikasta, missä nousi edellisen kerran ylös vedestä. Aiemman kokemuksensa perusteella ranskalainen sanoo paluun kylmään veteen olevan kaikkein vaikeinta.

Pitkän uintimatka suurimmat haasteet eivät kuitenkaan ole fyysisiä vaan henkisiä.

– Pitää varmistaa, että ajattelee koko ajan jotain myönteistä ja että on koko ajan jotain ajateltavaa, ranskalainen kertoo.

– Ongelmat alkavat siinä vaiheessa, kun et enää vaivaa mieltäsi millään.

Tiistaiaamuna ensimmäisillä sadoilla metreillä Japanin rannikolla Lecomten seurana uivat hänen poikansa ja tyttärensä.

STT

Kuvat: