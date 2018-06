Ranskassa nousi häly presidentti Macronin uudesta astiastosta – hintalappu puoli miljoonaa

Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on joutunut somekansan hampaisiin haukuttuaan sosiaaliturvaa samalla viikolla kun paljastui, että hänen uusi astiastonsa maksaa puoli miljoonaa.

Ensimmäinen kohu nousi nettivideosta, jolla Macron ihmetteli, kuinka Ranska käyttää ”älyttömästi rahaa” sosiaaliturvaan, vaikka köyhät silti pysyvät köyhinä.

Sitten tutkivan journalismin Le Canard Enchaine -sanomalehti paljasti, että presidentille on tilattu uusi, 1 200-osainen astiasto, joka maksaa ainakin puoli miljoonaa euroa.

Twitter täyttyi #VaisselleGate (suom. #AstiastoGate) -viesteistä, joissa ihmeteltiin, kuinka Ranska käyttää ”älyttömästi rahaa” presidentin astioihin.

Macronin kanslia on puolustanut hankintaa. Sen mukaan nykyinen, 1950-luvulta peräisin oleva astiasto ei enää riitä suurille, jopa 300 vieraan illallisille.

