Raportti: Suomesta vietiin aseita ennätyksellisen moneen maahan – Lähi-itä on Suomen suurin asevientialue Euroopan unionin jälkeen

Suomesta vietiin aseita viime vuonna kaikkiaan 77 maahan, kertoo riippumattoman ajatushautomon SaferGloben vuosiraportti. Se on enemmän kuin yhtenäkään vuonna sen jälkeen, kun raporttia alettiin julkaista vuonna 2002.

Vuonna 2017 suomalaiset yritykset veivät Suomesta sotatuotteita ja siviiliaseita yhteensä 184 miljoonalla eurolla, mikä oli vähemmän kuin 2016, mutta silti vuosien 2002-2016 keskiarvoa enemmän. Sotatuotteita vietiin 106 miljoonan euron arvosta ja siviiliaseita 78 miljoonan euron arvosta.

Lähi-itä on Suomen suurin asevientialue Euroopan unionin jälkeen, vaikka euromääräisesti viennin arvo sinne laski noin puoleen edellisestä vuodesta. Vuonna 2017 aseviennin arvo Lähi-itään oli 41 miljoonaa euroa. Euromääräisesti suurimpia vientimaita olivat Puola, Ruotsi, Yhdysvallat, Turkki, Oman ja Arabiemiirikunnat. Yhdysvaltoihin vietiin pääosin metsästys- ja urheilukäyttöön tarkoitettuja aseita, muiden kohdalla enimmäkseen sotatuotteita.

Raportin julkaisun aloittamisesta lähtien Suomen aseviennin kohdemaiden määrä on kasvanut. Suomen aseviennin uusia kohdemaita vuonna 2017 olivat Armenia, Kenia, Papua Uusi-Guinea ja Uzbekistan. Eniten vientiä oli Uzbekistaniin, minne myytiin tarkkuuskivääreitä ja patruunoita yli kahden miljoonan euron arvosta.

Tiedot ilmenevät SaferGloben digitalisoidusta Suomen asevalvontaraportista. Raportti perustuu Puolustusministeriön ja Tullin tietoihin.

STT

Kuvat: