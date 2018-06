Riders Trophy -esteratsastuskisojen ajankohta vaihtuu ja myös rahaa on jaossa aiempaa vähemmän

Salo Riding Clubin Muurlassa järjestämät Riders Trophy -esteratsastuskilpailut vaihtavat tänä vuonna ajankohtaa, ja ne pidetään tällä kertaa pienempänä kuin aiemmin. Midsummer Riders Trophy hypätään nimensä mukaisesti juhannuksena.

– Nyt rahaa on jaossa huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Tällä hetkellä pääkisan ykköspalkinto on 2 000 euroa, mutta se voi siitä vielä nousta. Summa on kuitenkin jo nyt isompi kuin mitä gp-osakilpailun voittajalle annetaan, tänä vuonna kilpailunjohtajana toimiva Elena Merivirta muistuttaa.

Kolmipäiväiset kisat käydään 22.-24. kesäkuuta ratsastuskeskus Merlitzissä.